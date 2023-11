Credito: Banco Bpm, utile netto balza a 943 milioni, circa +94 per cento nei primi nove mesi del 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Banco Bpm, come altri Istituti bancari, ha confermato che non pagherà la tassa sugli extraprofitti bancari. Il Cda di Banco BPM “in data odierna, avvalendosi dell’opzione prevista dal citato provvedimento – comunica l’Istituto in una nota - ha deliberato di proporre all’Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del bilancio 2023 e di riparto dell’utile d’esercizio, di destinare ad una riserva non distribuibile un importo di circa 378 milioni di euro, corrispondente a 2,5 volte l’ammontare della predetta imposta (pari a circa 151 milioni di euro), in luogo del versamento dell’imposta stessa. Analoga indicazione è stata data alle banche controllate interessate dal provvedimento, con una conseguente destinazione a riserva non distribuibile da parte delle banche del Gruppo Banco BPM di un ammontare pari complessivamente a circa 381 milioni di euro”. (segue) (Rem)