Credito: Banco Bpm, utile netto balza a 943 milioni, circa +94 per cento nei primi nove mesi del 2023 (4)

- Passando poi alla strategia di gestione dei crediti deteriorati, Banco Bpm ha impresso “un’ulteriore accelerazione al processo di derisking”, continua la banca in una nota,attraverso l’incremento degli obiettivi di cessione, deliberato dalla Capogruppo nel corso trimestre, da circa 700 milioni di euro a circa 900 milioni di euro che consentirà di raggiungere un’ulteriore contrazione dei non performing loans. Al 30 settembre 2023 l’incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei crediti lordi si è ridotta al 3,2 per cento dal 3,9 per cento del 30 settembre 2022. Il costo del credito, in costante riduzione a 47 punti base annualizzati rispetto a 62 di fine anno 2022, rappresenta il livello più basso registrato dalla nascita del Gruppo Banco BPM, pur garantendo significativi livelli di copertura dei crediti deteriorati. (Rem)