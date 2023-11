Maltempo: Mazzetti (FI), cordoglio per vittime, presenza Stato forte e chiara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è doveroso ricordare le otto vittime e stringerci ai loro familiari che devono sopportare un dolore immenso, oltre a quello di aver perso casa e lavoro, perché perdere la propria azienda è perdere un pezzo della propria vita. A loro va tutta la nostra vicinanza e solidarietà, così come il nostro più sentito grazie a tutti i volontari, che si sono messi in azione immediatamente, in una catena umana di solidarietà che mai dimenticheremo". Lo ha detto Erica Mazzetti, deputata toscana di Forza Italia, nel suo intervento in Aula in commemorazione in memoria delle vittime del maltempo in Toscana e Veneto del 2 e 3 novembre scorso, in un territorio già critico per rischio idrogeologico è sismico, con a valle intensa urbanizzazione ed a monte mancata manutenzione, incuria ed abbandono del territorio. "C'è un intero distretto, il secondo in Europa, che è completamente distrutto - ha continuato la parlamentare -. Nostro dovere adesso è far ripartire tutte le aziende della filiera, dalla più piccola alla più grande, con sgravi fiscali e moratorie. I cittadini, gli imprenditori devono sapere che lo Stato c'è, e lo ha dimostrato subito il governo dichiarando lo stato di emergenza immediata, stanziando i primi cinque milioni insieme alle molte sospensioni per un anno. Questo è un segnale forte, così come altrettanto lo è stato ieri la presenza nel distretto di Prato del vicepremier Antonio Tajani, che ha portato non solo la sua solidarietà e il suo cordoglio ma soluzioni concrete ad un distretto a forte vocazione di esportazione direttamente e indirettamente. Il ministro degli Esteri, infatti, ha già attivato fondi per 100 milioni a fondo perduto e altri 200 a garanzia con Ice e Sace". Mazzetti ha proseguito: "C'è ancora molto da fare, il governo e il Parlamento sarà impegnato nelle prossime settimane nell'esame dei provvedimenti e Forza Italia, come sempre, garantirà il massimo impegno. Lavoreremo con i sindaci, con i rappresentanti di tutto il territorio, perché queste terre riemergano e tornino ad essere presto il secondo distretto d'Europa, ancora più forte e competitivo nel mondo". (Rin)