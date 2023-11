Usa: oggi elezioni in diversi Stati, banco di prova in vista delle presidenziali del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni statali e locali che hanno preso il via oggi in tutto gli Stati Uniti rappresentano un importante banco di prova per l’amministrazione Biden e per il Partito repubblicano, in vista delle presidenziali del prossimo anno. Le battaglie in corso in Kentucky, Ohio, Mississippi, Virginia, Pennsylvania, nei quali gli elettori si stanno recando alle urne per rinnovare le assemblee legislative, i governi locali e nominare il nuovo governatore, si giocano attorno a temi divisivi come il diritto all’aborto, e i risultati rappresenteranno una prima indicazione sullo scenario che si verrà a delineare durante le elezioni del nuovo presidente. Particolarmente importanti saranno le corse per l’incarico di governatore in Kentucky e in Mississippi. Nel primo dei due Stati, il governatore democratico Andy Beshear sta cercando di farsi confermare per un secondo mandato contro il repubblicano Daniel Cameron, attuale procuratore generale sostenuto da Donald Trump. Beshear è stato nominato nel 2019 in uno Stato tradizionalmente orientato verso il sostegno ai repubblicani, e da allora ha ottenuto un riscontro positivo da parte dei cittadini. In Kentucky, l’aborto rappresenterà un tema dominante all’interno del dibattito elettorale: Cameron è un acceso sostenitore del divieto quasi totale all’interruzione volontaria della gravidanza, entrato in vigore dopo che la Corte suprema ha abolito il diritto costituzionale sancito dalla sentenza Roe v. Wade. (segue) (Was)