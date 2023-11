Usa: oggi elezioni in diversi Stati, banco di prova in vista delle presidenziali del 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Mississippi, a sfidare il governatore repubblicano Tate Reeves è il democratico Brandon Presley, cugino di Elvis Presley. Reeves, anche lui sostenuto da Trump, ha attaccato a più riprese il suo avversario per il suo sostegno alle terapie per l’affermazione di genere anche ai minori, tentando di legare il suo nome a quello di Joe Biden, che nel 2020 ha perso in Mississippi con più di 16 punti di scarto. Anche lo Stato dell’Ohio sarà un osservato speciale: i cittadini stanno votando per decidere se includere il diritto all’aborto nella Costituzione statale, oltre alla legalizzazione della marijuana a scopo ricreativo. Soprattutto il primo tema è anche al centro delle elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa della Virginia, dove i repubblicani stanno tentando di strappare ai democratici il controllo del Senato statale, con il sostegno del governatore Glenn Youngkin. (Was)