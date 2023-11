Difesa: Mbda firma un contratto in Polonia per il progetto Narew (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eric Béranger, Ad di Mbda , ha dichiarato: "La dimensione e l'ambizione del progetto Narew sono davvero imponenti: costruire uno scudo di difesa aerea polacco utilizzando i nostri missili della famiglia Camm e i lanciatori iLaunchers che proteggeranno i cieli della Polonia. Il trasferimento di tecnologia legato a Narew trasformerà le capacità sovrane polacche nei sistemi d’arma complessi, e siamo profondamente orgogliosi della fiducia accordataci dalla Polonia ed entusiasti per il futuro della nostra partnership con gli undici componenti del consorzio PGZ-Narew". Narew è l'ultimo di una serie di progetti di difesa aerea che utilizzano la famiglia di missili Camm per i quali Mbda e PGZ hanno ricevuto un contratto congiunto in Polonia. L’accordo fa seguito al contratto per il requisito operativo urgente Mała Narew stipulato nel 2022 e ora in servizio, al sistema di difesa aerea a corto raggio Pilica+ stipulato nel 2023, al lavoro sul programma della fregata Mieczik e agli studi per il futuro sviluppo congiunto del Camm-MR. Inoltre, Mbda e PGZ stanno collaborando anche sul progetto del carrarmato caccia carri Ottokar Brzoza. (Com)