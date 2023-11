Maltempo: L. Fontana, profondo cordoglio per le vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome della Camera dei deputati, desidero esprimere profondo cordoglio per le vittime del maltempo che nei giorni scorsi ha investito ampie zone del centro-nord del nostro Paese, devastando numerosi territori della Toscana e provocando la morte di otto persone. Rivolgo un pensiero commosso alla memoria del Vigile del fuoco Walter Locatello, che ha perso la vita in provincia di Belluno. Alle famiglie che piangono i propri cari e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco giungano le più sentite condoglianze". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della commemorazione, in Aula, delle vittime del maltempo dei giorni scorsi. "Desidero inoltre rivolgere le espressioni di solidarietà e vicinanza alle popolazioni e alle imprese duramente colpite dall’alluvione, che ha causato ingenti danni, insieme a un particolare ringraziamento a quanti hanno prestato generosamente la propria opera di soccorso e a coloro che si stanno adoperando per riportare la situazione alla normalità - ha continuato la terza carica dello Stato -. Invito l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio". (Rin)