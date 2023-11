Maltempo: Renzi, serve subito unità di missione su dissesto idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci può essere da parte di tutti noi e da parte del governo un'ulteriore ritardo nell'unità di missione sul dissesto idrogeologico". Lo ha detto il leader di Italia viva, il senatore Matteo Renzi, intervenendo nell'Aula del Senato a proposito della recente ondata di maltempo che ha colpito la Toscana causando otto vittime. Mentre "stiamo a piangere le vittime di Prato e della Toscana, ci sono due opere pubbliche che hanno salvato due tra le principali città d'arte: il Mose, che ha salvato Venezia, che altrimenti il 2 novembre sarebbe finita sott'acqua, e Firenze, che si è salvata, a differenza che nel 1966, perché opere come Bilancino da un lato e vasche di laminazione nel Valdarno aretino e fiorentino dall'altra l'hanno messa in sicurezza", ha sottolineato. "Le opere pubbliche quando si fanno salvano vite, e stanno anche nel Pnrr," dunque, ha detto rivolgendosi al presidente del Senato, Ignazio La Russa, "ci aiuti a ricordare al governo che l'unità di missionesul dissesto idrogeologico è da fare, non rinviare, altrimenti le nostre saranno solo lacrime di coccodrillo".(Rin)