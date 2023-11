Napoli: torna Gustus, de Negri punta a creare hub agroalimentare in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nona edizione, a Napoli, di Gustus, il più importante salone professionale del settore Food e Tecnologia del Centro-Sud, in programma dal 19 al 21 novembre alla Mostra d'oltremare. "L'edizione 2023 di Gustus - ha evidenziato l'assessore all'Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo - si conferma un appuntamento fondamentale per valorizzare le eccellenze agroalimentari campane, fare sistema e promuovere un nuovo modello regionale per lo sviluppo delle nostre aziende. Un'importante vetrina che ci consentirà di confrontarci sul futuro della nostra agricoltura e sulle azioni che abbiamo messo in campo, negli ultimi mesi, per il sostegno delle imprese in difficoltà a causa dei continui cambiamenti climatici e della volatilità dei mercati". Novità per il 2023 è l'Emergency food contest, organizzato dal dipartimento Solidarietà emergenza della Fic, che terrà la sua seconda edizione proprio a Gustus: si tratta di una competizione nazionale di cucina in emergenza il cui obiettivo è valorizzare e promuovere chi, anche in scenari difficili, riesce a creare ottimi piatti per le popolazioni coinvolte da un'emergenza. Per l'esercitazione nazionale verrà allestita nel polo fieristico di Fuorigrotta un'area di 232 metri quadri con nel perimetro quattro cucine campali e una tenda della Protezione civile posta al centro. Questa la challenge: quattro concorrenti per ogni squadra; ingredienti per 100 persone; mezz'ora per pensare il piatto; tre ore per realizzarlo; un'ora e mezza di servizio; giudici che decreteranno il vincitore. La Fipgc svolgerà nell'ambito di Gustus la finale del campionato del mondo del miglior panettone. (segue) (Ren)