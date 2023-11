Napoli: torna Gustus, de Negri punta a creare hub agroalimentare in città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, il 19 e il 20 novembre ci sarà la finale per il concorso "Miglior panettone del mondo marcato Fipgc" in quattro categorie: Classico; Panettone e/o pandoro decorato; Innovativa; Pandoro. Una giuria valuterà tutti i panettoni in gara. In calendario anche i corsi di formazione gratuita di Federcarni Campania: rivolti a tutti gli operatori del settore si terranno il 19 e il 20 novembre nello stand Sala Accademia del padiglione 3. Parteciperanno ai lavori il presidente Federcarni nazionale Maurizio Arosio, il presidente Confcommercio Campania Pasquale Russo, il presidente Federcarni Toscana Alberto Rossi, la presidente Federcarni Lazio Sud Mara La Bella, i maestri Francesco Camassa, Orlando Di Mario, Andrea Laganga, Gianni Giardina e tanti altri ospiti. La nona edizione di Gustus vedrà in programma, lunedì 20 novembre, anche Burger Battle, talent show dedicato agli chef nel mondo del burger che è alla ricerca del Burger Battle Ambassador 2024. E la tappa del tour che si terrà a Napoli selezionerà uno dei finalisti che si contenderanno il titolo di 'Re dell'hamburger gourmet' alla finale di Rimini il 19 febbraio 2024. A presentare l'evento ci sarà l'influencer Pedro alias 'il barista incazzato'. "La nostra mission è quella di creare a Napoli, capitale del Mezzogiorno d'Italia, un hub dell'agroalimentare vista la vivace domanda e la qualificata offerta degli eccellenti prodotti della Campania", ha affermato Angioletto de Negri, patron di Progecta. (Ren)