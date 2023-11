Turchia-Italia: Gerardo Sacco ripercorre 60 anni di carriera a Palazzo di Venezia a Instabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Talento, coraggio, umiltà, passione: queste le chiavi del successo imprenditoriale per il maestro orafo Gerardo Sacco, che ha ripercorso ieri i suoi oltre 60 anni di carriera nel corso di un evento del ciclo “Meeturkitaly” a Palazzo di Venezia, a Istanbul, su invito dell’ambasciatore d’Italia in Turchia, Giorgio Marrapodi. Lo riferisce un comunicato, secondo cui Sacco ha condiviso con il pubblico – figure illustri della moda, dello spettacolo e dell’imprenditoria sul Bosforo - le sue esperienze da “creativo libero e totale” e disegnatore di gioielli unici, intervistato dall’esperto di diplomazia culturale Giuseppe Manica. Una scalata al successo realizzata grazie a coraggio, visione, affetto nel contesto famigliare e sacrificio, dai primi esperimenti in bottega fino alle dive del grande cinema (da Liz Taylor a Glenn Close, da Monica Bellucci a Maria Grazia Cucinotta), passando per opere teatrali leggendarie. L’ambasciatore Marrapodi, nell’introdurre la serata e ricordando il contributo del maestro Sacco alla promozione dell'Italia nel mondo, ha valorizzato l’unicità della sua opera (ben testimoniata da alcuni, iconici gioielli esposti a Palazzo), testimone di una “storia italiana” dalla Calabria degli anni ’60 fino ai più prestigiosi palcoscenici del mondo, proiettata oggi verso il futuro e con salde radici mediterranee. "Le mie creazioni traggono ispirazione dalla tradizione, ma sono anche il prodotto dell'innovazione, raccontano sempre una storia e nascono da un'esperienza di vita", ha affermato il maestro Sacco, descrivendo il processo evolutivo che dalla materia prima conduce all’arte. (Com)