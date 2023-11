© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla preparazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, "per quanto riguarda la parte nostra, intesa come Regione non c'è nessunissimo problema, le opere stanno proseguendo. Adesso l'unica problema è quello legato al bob ma che non dipende da noi". Lo hq detto Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia a margine della cerimonia di apertura "Sport Movies TV 2023". (Rem)