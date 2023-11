Maltempo: Barachini, governo vicino alla Toscana, ce la faremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Toscana, la mia terra, è stata ferita a morte dalla violenza di piogge straordinarie che hanno colpito le province di Firenze, Prato, Pisa. L’ultima vittima poco fa, l’ottava. Persone che hanno perso la vita nel tentativo di mettersi in salvo dalla furia di questa ennesima alluvione. Ai loro familiari esprimo la mia sentita vicinanza, a loro va il cordoglio mio e quello del gruppo di Forza Italia”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia e sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria, Alberto Barachini, intervenendo in Aula e ricordando i nomi delle vittime dell’alluvione che ha colpito la Toscana. “Oggi non è il giorno delle polemiche, oggi è il giorno del dolore, ma certamente - ha sottolineato Barachini - il dissesto idrogeologico del nostro Paese è un tema sempre più drammatico e urgente, e deve essere affrontato su scala nazionale. L’alluvione ha allontanato dalle proprie case 1.200 persone e causato danni stimati per 300 milioni di euro ad una delle zone più produttive della Toscana. Anche adesso in queste ore, le Forze dell’ordine, la Protezione civile, i Vigili del fuoco, che ringraziamo per il loro impegno senza sosta, stanno lavorando fianco a fianco ai tanti volontari e cittadini che, in una corsa contro il tempo, stanno collaborando per mettere in sicurezza i più fragili. Tutti vogliono poter tornare presto alle loro case, alle loro città, alle loro aziende”. (segue) (Rin)