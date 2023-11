Maltempo: Barachini, governo vicino alla Toscana, ce la faremo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente dell'esecutivo ha continuato: “Il nostro governo è vicino alle popolazioni colpite. Ieri a Prato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha voluto dare risposte concrete ai cittadini e alle imprese del territorio, mettendo a disposizione 100 milioni a fondo perduto per le aziende che esportano, 200 milioni di prestiti agevolati e la sospensione, fino al 30 giugno 2024, dei pagamenti su finanziamenti. Il presidente Giorgia Meloni e tutto il governo seguiranno giorno per giorno gli sviluppi di questo evento drammatico per elaborare strategie di intervento strutturale ed economico, ascoltando gli amministratori delle aree alluvionate e il governatore della Toscana Giani, nominato commissario straordinario. Alla mia Regione, alla nostra gente di Toscana volitiva e ostinata, riservata ma caparbia - ha concluso Barachini - va il nostro abbraccio e da quest’Aula un messaggio: considerateci dalla vostra parte, noi ci siamo, ce la faremo, ce la farete”. (Rin)