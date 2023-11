Roma: Pd Campidoglio, su Ex Snia da amministrazione impegno per tutela concreto e totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'amministrazione un impegno concreto e totale per la tutela dell'Ex Snia, a Roma. Lo dichiara il gruppo consiliare del Partito democratico. In una nota il gruppo consiliare spiega: "La vicenda dell'ex Snia Viscosa è una ferita urbanistica della città di Roma. È stata utilizzata - prosegue la nota - nel passato da vari movimenti politici per fare propaganda, in coincidenza con gli appuntamenti elettorali, senza poi trovare mai una reale soluzione e dimenticandosene il giorno dopo le elezioni. A tal proposito la rivendicata soluzione prospettata dagli esponenti del M5s è risibile. Basta ricordare le date. Virginia Raggi è diventata sindaca a giugno 2016. La proposta di delibera, mai portata in aula, è di agosto 2021, cioè ben dopo 5 anni di mandato e a 10 giorni dalle successive elezioni. Insomma un classico specchietto per le allodole da campagna elettorale, privo di qualsiasi ipotesi progettuale e soprattutto privo di finanziamento. E' opportuno invece ricordare che l'attuale amministrazione comunale sta affrontando con rigore la questione, in primo luogo lavorando per la difesa e la valorizzazione del lago, avendo già avanzato da tempo la richiesta all'agenzia del demanio di procedere con la sua demanializzazione, e si è nettamente espressa contro una riconversione logistica della rimanente parte del sito ex industriale ancora di proprietà privata". (segue) (Com)