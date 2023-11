Roma: Pd Campidoglio, su Ex Snia da amministrazione impegno per tutela concreto e totale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tale ottica - affermano i consiglieri capitolini del Pd - l'obiettivo principale dell'amministrazione rimane quello di rendere pubblica la rimanente parte dell'area affinché possa essere restituita alla fruizione pubblica della città e per questo stiamo lavorando a due ipotesi. Una riguarda un programma universitario, così come previsto dalla previsioni del piano regolatore, che porti alla cessione dell'area all'università. In tale ottica si è avviata una interlocuzione con l'università La Sapienza proprio per valutare la fattibilità e l'interesse di un programma universitario per parte dell'area. L'altra consiste in una procedura di acquisizione per esproprio, finalizzata all'ampliamento del parco pubblico. Ipotesi, questa, che dovrebbe essere preceduta da una valutazione della qualità delle terre, per verificarne lo stato di contaminazione e i costi della bonifica, quasi sicuramente necessaria per realizzare un parco pubblico. L'amministrazione dunque sta lavorando con massima trasparenza e serietà, ed ha già fatto un primo passo, mai definito negli anni scorsi, di stima espropriativa dell'area a cui dovrà seguire una stima sui costi di bonifica. Ciò che è stato più volte ribadito è che non c'è spazio per alcuna ipotesi speculativa sull'area, ma anche per le periodiche strumentalizzazioni politiche che accompagnano ogni campagna elettorale che si avvicina", conclude il gruppo consiliare del Partito democratico. (Com)