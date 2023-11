De Michelis: Castellaneta, metteva la Farnesina al servizio del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianni De Michelis metteva la Farnesina al servizio del Paese, con un grande riconoscimento ai diplomatici che ci lavoravano. Lo ha detto l'ambasciatore Giovanni Castellaneta nel corso del convegno "Gianni De Michelis, ministro degli Esteri nel mondo che cambia (1989-1992)", organizzato su iniziativa della Fondazione Bettino Craxi Ets a Palazzo Giustiniani. “De Michelis vedeva il ministero degli Esteri come un dipartimento di Stato all’americana, che fosse presente in tutta la vita del Paese e non solo nella parte più nobile della diplomazia, ma anche in quella più spicciola”, ha aggiunto Castellaneta. (Res)