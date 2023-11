Milano: dispositivo di sicurezza per la partita Milan-PSG

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutta la giornata, e soprattutto dalle prime ore del pomeriggio, il dispositivo di ordine pubblico predisposto dal Questore Petronzi in occasione dell’incontro di calcio tra Milan e PSG ha monitorato il flusso di oltre un migliaio di tifosi transalpini che, in grossi gruppi, si sono spostati dalla zona della stazione Centrale, nei cui pressi avevano ritirato i biglietti della partita, verso il centro cittadino, confluendo poi in zona Duomo. I supporter francesi, senza che si siano verificati disordini o incidenti, sempre attentamente monitorati da contingenti di forza pubblicati, si stanno ora trasferendo a bordo treni ATM dedicati, alla stazione metropolitana Lotto, da dove, scortati dalle forze dell’ordine, verranno fatti confluire allo stadio Meazza. Sulla piazza si è solo registrata la temporanea accensione di fumogeni e artifizi pirotecnici. Il Questore di Milano, inoltre, ha emesso un Daspo della durata di tre anni nei confronti del tifoso francese arrestato la notte scorsa dalla Polizia di Stato in occasione dei disordini in zona Navigli. Al provvedimento, che ha validità su tutto il territorio comunitario europeo, si aggiunge il Daspo “Willy” della durata di un anno per il quale gli viene interdetto l’accesso ai locali pubblici della provincia di Milano. Infine, le forze dell'ordine hanno individuato e stanno tenendo sotto stretto monitoraggio, in zona Porta Romana, ben lontana dallo stadio, un gruppo di tifosi francesi, quantificabili in circa 100 persone, giunti in questo centro privi di biglietto, al fine di impedire che possano muoversi in maniera incontrollata. (Com)