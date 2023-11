Libia: vice capo Consiglio presidenziale e premier Dabaiba discutono progetti strategici nel sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio presidenziale libico, Musa al Koni, e il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, hanno discusso l'attuazione di progetti strategici nel sud del Paese. Lo ha riferito oggi il Consiglio presidenziale su Facebook, secondo cui Al Koni e Dabaiba hanno parlato dell'attivazione del Fondo per la ricostruzione della città di Murzuq. I due inoltre hanno affrontato i problemi e le difficoltà che ostacolano la fornitura di servizi ai cittadini in molti settori, in particolare la sanità, l'istruzione, le infrastrutture. Secondo quanto riferito dal Consiglio presidenziale, Al Koni e Dabaiba hanno anche discusso dei passi compiuti dai ministeri, dai dipartimenti e dalle agenzie affiliate al Gun per implementare e completare i progetti in stallo. (Lit)