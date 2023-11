Legge Bilancio: Calandrini (Fd'I) su pensioni medici serve compromesso, risorse non sono infinite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo sta considerando con attenzione le perplessità in tema pensioni espresse dal comparto sanitario. Qualche aggiustamento in corso d'opera è naturale ma occorre tenere presente il contesto storico complesso, la congiuntura economica difficile e anche le tante risorse stanziate per il comparto, a partire dal rinnovo dei contratti. Questa non è una manovra che taglia ma sono necessari dei compromessi, le risorse non sono infinite". Lo dichiara in una nota il senatore Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio. "Oggi sono iniziate le audizioni in Senato e, anche se i margini sono stretti per eventuali modifiche, naturalmente saremo attenti alle istanze presentate dalle varie parti. Per quanto concerne il comparto Sanità, il governo Meloni ha stanziato ben 136 miliardi di euro, un importo ragguardevole che supera le risorse impegnate anche negli anni del covid, comprensive delle spese dei vaccini. L'obiettivo resta quello di migliorare l'offerta sanitaria e questa passa inevitabilmente per la soddisfazione del corpo lavoratori. Sono fiducioso in una soluzione che contempererà tutte le esigenze sul tavolo", conclude.(Com)