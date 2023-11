Roma: 44enne morto alla Magliana, indagate 5 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salgono a 5 le persone indagate dalla procura di Roma per la morte di Alfredo Vitale, il Pr 44enne pugliese deceduto il 22 febbraio scorso, a seguito di una caduta da un palazzo in via Pescaglia, in zona Magliana a Roma. Le indagini condotte dalla procura e svolte dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Roma, a marzo scorso hanno portato all'arresto di 3 persone. Oggi invece è stato eseguito un decreto di perquisizione nelle abitazioni di due nuovi indagati a San Basilio. Nell'inchiesta, a vario titolo, la procura contesta i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione con l'aggravante del decesso della vittima. Secondo gli inquirenti, Vitale sarebbe stato sequestrato e torturato all'interno dell'appartamento allo scopo di ottenere dai familiari un riscatto di 500 mila euro. Durante il sequestro l'uomo è precipitato dal quinto piano del palazzo alla Magliana. Questa mattina, nel corso delle perquisizioni, i carabinieri hanno sequetrato telefoni cellulari e altro materiale ritenuto utile all'indagine. (Rer)