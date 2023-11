Enel: acconto sul dividendo 2023 pari a 0,215 euro per azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cda di Enel ha deliberato un acconto sul dividendo 2023 pari a 0,215 euro per azione, in pagamento dal 24 gennaio 2024, in crescita del 7,5 per cento rispetto all’acconto distribuito a gennaio 2023. ll Consiglio di Amministrazione di Enel conferma la politica di acconto sui dividendi per l’esercizio 2023, prevista dal Piano Strategico 2023-2025. Previsto un dividendo complessivo per l’esercizio 2023 pari a 0,43 euro per azione. Lo rende noto Enel.(Rin)