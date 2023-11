Imprese: Banco Bpm non pagherà tassa su extraprofitti, riserva da 378 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm ha deliberato che non pagherà la tassa sugli extraprofitti bancari. Il Cda di Banco BPM “in data odierna, avvalendosi dell’opzione prevista dal citato provvedimento – comunica l’Istituto in una nota - ha deliberato di proporre all’Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del bilancio 2023 e di riparto dell’utile d’esercizio, di destinare ad una riserva non distribuibile un importo di circa 378 milioni di euro, corrispondente a 2,5 volte l’ammontare della predetta imposta (pari a circa 151 milioni di euro), in luogo del versamento dell’imposta stessa. Analoga indicazione è stata data alle banche controllate interessate dal provvedimento, con una conseguente destinazione a riserva non distribuibile da parte delle banche del Gruppo Banco BPM di un ammontare pari complessivamente a circa 381 milioni di euro”.(Rem)