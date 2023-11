Veneto: assessore Ambiente, irrealizzabile quanto chiede Europa in materia di qualità dell'aria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' "irrealizzabile" ciò che chiede l'Europa. Lo ha dichiarato Gianpaolo Bottacin, assessore regionale all'Ambiente, nel corso della propria partecipazione alla Conferenza nazionale sulla qualità dell'aria agli Stati generali della Green Economy a Rimini. "Ciò che chiede l'Europa è irrealizzabile in generale - ha detto - assolutamente impossibile per chi vive nelle Regioni facenti parte del Bacino Padano, nelle quali a prescindere da qualsiasi sforzo messo in campo, comunque doveroso, a causa della geomorfologia del territorio e della forte antropizzazione, il raggiungimento di alcuni standard non è fattibile nemmeno se svuotassimo il territorio, come dimostrano anche autorevoli studi scientifici. D'altro canto basterebbe pensare, a titolo di esempio, che durante il Covid il traffico si era ridotto del 90 per cento ma i Nox solo del 40 per cento". In Veneto "non siamo certamente all'anno zero - ha spiegato Bottacin -, basti pensare che come Regione già nel 2006 avevamo adottato un piano per il risanamento dell'aria di cui abbiamo attuato oltre settanta misure per quasi due miliardi di investimenti. Ma andare oltre certi limiti è impossibile. E per capirlo - ha sottolineato - è necessario un approccio non limitato alla sola qualità dell'aria tout court, ma vanno considerati tutti gli aspetti. Si pensi a un'auto elettrica, di cui è profondamente sbagliato parlare di emissioni zero: usura gomme e pastiglie e polvere sollevata sono maggiori rispetto alle altre auto, in quanto quelle elettriche pesano di più, e ciò incide anche sulla qualità dell'aria". "Anche il governo nazionale deve fare la sua parte - ha concluso Bottacin -: a noi sono stati imposti dodici mesi dal decreto, ma altrettanto dovrebbe valere per l'aggiornamento del piano nazionale, perché alcuni aspetti non possono essere regolati a livello regionale, come ad esempio i limiti di velocità o le accise. Lo stesso dicasi per l'Europa, che dovrebbe incentivare, come fa in altri campi, le azioni di cui chiede l'applicazione. È dunque necessaria una visione partecipata a trecentosessanta gradi". (Rev)