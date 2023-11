Lombardia: Romani, una sala di Palazzo Pirelli ai martiri di Nassiriya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi farò promotore per intitolare una sala di Palazzo Pirelli ai martiri di Nassiriya, raccogliendo l’invito espresso oggi nella mozione approvata all’unanimità in Consiglio regionale". Lo dichiara in una nota il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani dopo che il Consiglio regionale ha approvato oggi all’unanimità una mozione (primo firmatario Giacomo Zamperini, FdI) che, in occasione del ventennale della strage di Nassiriya, invita gli Enti locali lombardi e l’Ufficio Scolastico Regionale a promuovere iniziative per ricordare i militari e i civili italiani uccisi a Nassiriya e a organizzare un momento commemorativo a Palazzo Pirelli. L’attacco terroristico kamikaze del 12 novembre 2003 alla base “Maestrale” "è stata una delle pagine più drammatiche della recente storia italiana, l'attacco più grave subito dai nostri militari impegnati nelle missioni di pace nelle aree di crisi". continua. A vent’anni di distanza "abbiamo il dovere morale di ricordare e promuovere l’esempio e la testimonianza di quei 19 militari e cittadini italiani che in quel momento sul territorio iracheno erano impegnati a servire la pace”, conclude Romani.(Com)