Ucraina: Zelensky ringrazia Paesi Bassi dopo invio di 5 caccia F-16 per addestramento piloti

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato i Paesi Bassi e il premier olandese Mark Rutte dopo che Amsterdam ha inviato oggi in Romania i primi cinque caccia F-16 da utilizzare nell'addestramento dei piloti ucraini. “Cinque F-16 sono già arrivati al centro di addestramento in Romania. Continuiamo a lavorare insieme per accogliere gli F-16 nei cieli ucraini il prima possibile", ha scritto Zelensky in un messaggio su X (ex Twitter). (Kiu)