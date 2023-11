Imprese: Banco Bpm, aggiornamenti Piano Strategico il 12 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm comunica che per l’intero esercizio 2023 “si conferma un significativo miglioramento dell’utile netto del Gruppo rispetto allo scorso anno”, con un EPS 2023 superiore a 80 centesimi di euro, in ulteriore rafforzamento per il 2024, “superando significativamente sia la traiettoria di redditività che i target complessivamente delineati nel Piano Strategico, che sarà oggetto di aggiornamento e di presentazione al mercato il 12 dicembre prossimo”. In tale sede Banco Bpm procederà ad aggiornare i target di remunerazione degli azionisti, "che potranno riflettere i positivi risultati raggiunti in termini di redditività e di creazione organica di capitale" conclude l'Istituto in una nota.(Rem)