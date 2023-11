Medio Oriente: Netanyahu, “possibile piccola pausa tattica nella guerra di Gaza”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele potrebbe considerare di sospendere il conflitto contro Gaza con piccole pause tattiche. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu all’emittente “Abc’s World News”, specificando che le interruzioni durerebbero circa un’ora ciascuna. “Lo abbiamo già fatto in passato”, ha affermato Netanyahu, che aveva già discusso di questa possibilità con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, “per offrire ai civili l'opportunità di allontanarsi in sicurezza dalle aree in cui sono in corso i combattimenti". Il premier israeliano ha escluso un cessate il fuoco, che sarebbe “una vittoria per Hamas” e non sarebbe duraturo perché “l’unica cosa che funziona con questi criminali è la pressione militare”. Infine, Netanyahu ha ribadito che “non ci sarà un cessate il fuoco generale a Gaza senza la liberazione dei nostri ostaggi". (Res)