Cina: Pechino nega “trappole del debito”, finanziamenti per Via della seta favoriscono lo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non ha teso “trappole del debito” ai Paesi coinvolti nell’iniziativa della Nuova via della seta (Belt and Road Initiative, Bri). Esiste, invece, una “trappola narrativa” creata da forze ostili a Pechino. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin nella conferenza stampa quotidiana di oggi, rispondendo a una domanda su un rapporto pubblicato da AidData, un laboratorio di ricerca dell’Università statunitense William & Mary. Secondo il portavoce, che non si è espresso sulla pubblicazione in questione, “la retorica della ‘trappola del debito’ va contro il buon senso economico” perché è noto che “un debito sano e adeguato favorisce lo sviluppo socio-economico”. Inoltre, non si può parlare “solo degli aspetti negativi del debito senza menzionarne i benefici”. (segue) (Cip)