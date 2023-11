Cina: Pechino nega “trappole del debito”, finanziamenti per Via della seta favoriscono lo sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wang ha affermato che la cooperazione in materia di investimenti e finanziamenti tra la Cina e altri Paesi in via di sviluppo è stata utile “ad affrontare la mancanza di finanziamenti, infrastrutture e talenti” e a superare dei “colli di bottiglia nello sviluppo”, contributi che sarebbero riconosciuti anche da un rapporto del Global Development Policy Center dell’Università di Boston. Inoltre, ha assicurato che tale cooperazione avviene “nel rispetto delle norme internazionali, delle leggi del mercato e del principio di sostenibilità del debito” ed è accolta con favore nei Paesi in via di sviluppo. “Nessun partner di cooperazione ha accusato la Cina”, mentre l’accusa di creare “trappole del debito” è stata lanciata da “una manciata di Paesi occidentali”, ha concluso il portavoce. (Cip)