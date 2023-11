Legge di bilancio: Cgil e Uil Lombardia, scioperi perché diversa da volontà lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambiare la proposta di legge di Bilancio e le politiche economiche e sociali messe in campo dal Governo: con questo obiettivo si è tenuta oggi a Seriate l'assemblea unitaria dei quadri e delegati di Cgil e Uil Lombardia che ha lanciato, nel solco delle iniziative nazionali, lo sciopero del 17 novembre per il pubblico impiego, scuola, trasporti e lo sciopero del 24 novembre delle regioni del nord. Il 17 novembre è previsto un presidio regionale sotto Palazzo Lombardia, mentre il 24 novembre si terranno manifestazioni in ogni provincia lombarda. A Brescia sarà presente il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. La manovra economica del Governo ha segnato una direzione ben differente da quanto richiesto dalle lavoratrici e dai lavoratori e dalla piattaforma unitaria, firmata anche dalla Cisl, espressione delle manifestazioni del mese di maggio. "Il mondo del lavoro alza la testa contro una manovra che colpisce le fasce più deboli del paese", sottolinea Alessandro Pagano, segretario generale Cgil Lombardia. Il sindacato confederale "si assume la responsabilità di dire a gran voce che le misure volute dal Governo vanno cambiate perché avvertiamo di nuovo il segno dell'austerità, vengono colpiti i diritti universali garantiti dalla Costituzione. In Lombardia - continua - come nel resto del Paese vediamo il crollo della qualità dell'occupazione, sempre più precaria, con redditi sempre più bassi e un'organizzazione del lavoro che fa aumentare il rischio quotidiani di farsi male: tre morti sul lavoro al giorno". "È inaccettabile. Muoviamoci uniti, ribelliamoci. Abbiamo deciso di scioperare, è un atto di sacrificio. Non dobbiamo convincere le persone a scioperare per farci belli riempiendo le piazze, ma dire che ci assumiamo la responsabilità di essere contro la logica che ci vuole tutti contro tutti, sempre più poveri e precari. Scioperiamo perché chi non ha voce possa essere ascoltato, scioperiamo per ritornare a far cambiare idea a questo governo", conclude Pagano. "Oggi è solo il primo passo per una mobilitazione nazionale contro una manovra che rischia di mettere in ginocchio l'Italia", afferma Enrico Vizza, segretario generale Uil Lombardia. Una manovra "che nonostante faccia proclami per i lavoratori non li tutela e non salvaguardia il potere d'acquisto dei salari - continua. - Non hanno accolto la richiesta di detassazione, hanno peggiorato la Fornero dopo averla strumentalizzata a fini elettorali, fa regali fiscali ai soliti, non investe in sanità tendendo a distruggere quella pubblica a favore di quella privata. E che dire dei giovani, della casa, del diritto di abitare, del lavoro povero o della sicurezza sul lavoro". "Noi rappresentiamo il paese reale, quello che questo Governo ha dimenticato nonostante quotidianamente sottolinei che pensa a lavoratori e famiglie. È per questo che la mobilitazione continuerà con gli scioperi finché questo Governo non inizierà ad ascoltarci"", chiosa il segretario generale Uil Lombardia.(Com)