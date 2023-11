Regno Unito: Amnesty chiede di non vietare marcia a favore dei palestinesi dell'11 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amnesty International ha chiesto alla polizia di Londra di non vietare la marcia a sostegno del popolo palestinese prevista sabato 11 novembre nella capitale britannica, nella Giorno dell’armistizio. Lo ha reso noto il quotidiano “The Guardian”. L’organizzazione ha anche accusato la ministra dell’Interno Suella Braverman di una “distorsione distopica della realtà” per aver descritto le manifestazioni di piazza a favore dei palestinesi “marce dell’odio”. Amnesty ha chiesto alla polizia metropolitana di Londra (Met) di non piegarsi alla “pressione politica”. (Rel)