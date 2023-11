Imprese: Intesa Sanpaolo, fatturato manifattura in calo nel 2023, ma rimbalza nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato deflazionato dell’industria manifatturiera italiana ha mostrato un ripiegamento tendenziale di poco inferiore al 2 per cento nei primi sette mesi del 2023, un calo meno intenso rispetto a quello registrato dalla produzione industriale (- 3,1 per cento nel periodo gennaio-agosto). E' quanto emerge dal Rapporto Analisi dei Settori Industriali realizzato da Intesa Sanpaolo e Prometeia su un campione di circa 40 mila imprese. Il venir meno dei fenomeni di shortage di componenti e input produttivi, che avevano caratterizzato la fase di rimbalzo post-Covid, ha infatti consentito a molte imprese di completare le produzioni in magazzino e soddisfare gli ordini rimasti inevasi, attenuando il calo del fatturato. Dagli indicatori che monitorano il sentiment delle imprese emerge un quadro di peggioramento delle attese sulla produzione e sugli ordini interni ed esteri. Tuttavia, il confronto con un’ultima parte del 2022 già deteriorata contribuirà a ridimensionare i cali tendenziali nei prossimi mesi, portando a una chiusura d’anno a -0,6 per cento per il fatturato manifatturiero a prezzi costanti. (segue) (Com)