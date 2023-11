Imprese: Intesa Sanpaolo, fatturato manifattura in calo nel 2023, ma rimbalza nel 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spinta inflativa continua a sostenere il fatturato manifatturiero, che nel complesso del 2023 si stabilizzerà sui livelli di massimo storico raggiunti lo scorso anno (1.169 miliardi di euro, +0,7 per cento secondo le nostre stime). I prezzi alla produzione sono aumentati del 3,9 per cento nei primi otto mesi dell’anno, con spinte inflazionistiche ancora forti nei settori a valle delle filiere produttive: Alimentare e bevande (9,1 per cento, la crescita dei prezzi nel periodo gennaio agosto), Mobili (7,4 per cento), Largo consumo (7,3 per cento), Sistema moda (7 per cento) ed Elettrodomestici (6,7 per cento). Emerge, tuttavia, anche un progressivo raffreddamento dell’inflazione nelle rilevazioni più recenti (+0,6 per cento nel trimestre giugno-agosto 2023), guidato dai settori produttori di intermedi, in particolare Metallurgia (-13,9 per cento tra gennaio e agosto); fanno eccezione i Prodotti e materiali da costruzione, con listini di vendita ancora in aumento in doppia cifra (13,3 per cento). (segue) (Com)