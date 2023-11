Imprese: Intesa Sanpaolo, fatturato manifattura in calo nel 2023, ma rimbalza nel 2024 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la battuta d’arresto del 2023, il fatturato deflazionato dell’industria manifatturiera italiana è atteso evidenziare un moderato rimbalzo nel corso del 2024 (+0,5 per cento), per poi accelerare al +1,3 per cento l’anno successivo. Si tratta comunque di una crescita inferiore a quella del biennio 2021-’22, condizionata dagli effetti delle politiche monetarie restrittive e soggetta a rischi al ribasso per via di tensioni geopolitiche che potrebbero mettere nuovamente sotto pressione i prezzi dei prodotti energetici. Lato consumi, i prezzi elevati si sommeranno al venir meno dei provvedimenti di sostegno al reddito e all’erosione dell’extra-risparmio accumulato con la pandemia, spingendo le famiglie ad attuare strategie di contenimento delle spese voluttuarie e di rinvio degli acquisti di beni ad elevato importo medio di spesa. (segue) (Com)