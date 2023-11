Imprese: Intesa Sanpaolo, fatturato manifattura in calo nel 2023, ma rimbalza nel 2024 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’effetto traino esercitato dal ciclo edilizio si depotenzierà ulteriormente: la crescita del genio civile, sostenuta dal PNRR, non sarà sufficiente ad arginare il ridimensionamento dell’edilizia residenziale che, in assenza di nuovi incentivi, porterà a una flessione degli investimenti in costruzioni. Gli investimenti in beni strumentali continueranno a crescere, pur confermandosi meno brillanti rispetto al passato, penalizzati dal peggioramento delle condizioni di domanda e dai costi di finanziamento più elevati. La spinta dei fondi europei continuerà a sostenere gli investimenti ICT e del comparto energetico, soprattutto nel 2025, alla luce della rimodulazione degli obiettivi del PNRR che rinvia alcuni investimenti previsti. In cima al ranking di crescita 2024-25 troviamo, infatti, i settori attivati dalla doppia transizione digitale ed energetica: Elettronica (+3,4 per cento medio annuo il fatturato deflazionato), Elettrotecnica (+2 per cento) e Meccanica (+1,5 per cento). Positivo anche l’outlook per gli Autoveicoli e moto, che sono attesi crescere a un ritmo medio annuo dell’1,4 per cento nel prossimo biennio (per quanto ridimensionato rispetto al 2023). (Com)