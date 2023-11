Regno Unito: "The Independent", Harry non invitato a festa di compleanno di re Carlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe Harry e Meghan Markle non sono stati invitati alla festa per il 75mo compleanno di re Carlo. Lo hanno riferito alcuni rappresentanti del duca di Sussex (il titolo nobiliare di Harry) al quotidiano britannico "The Independent". Re Carlo organizzerà una sontuosa festa per il suo storico 75mo compleanno alla Clarence House di Londra martedì 14 novembre. Diverse indiscrezioni apparse a mezzo stampa sostenevano che Harry avrebbe snobbato l'invito alla serata, optando invece per rimanere in California, ma ora un portavoce dei Sussex ha chiarito la situazione spiegando che la coppia non ha avuto "nessun contatto" con Buckingham Palace riguardo alla festa prevista a Clarence House il 14 novembre. "In risposta ad alcuni titoli pubblicati dai media britannici, non c'è stato alcun contatto in merito a un invito per l'imminente compleanno di Sua Maestà", hanno fatto sapere dall'entourage del principe Harry. (Rel)