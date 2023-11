Imprese: Intesa Sanpaolo, consumi interni pesano su rallentamento ciclo manifatturiero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul rallentamento del ciclo manifatturiero pesano soprattutto le difficoltà legate ai consumi interni. E' quanto emerge dal Rapporto Analisi dei Settori Industriali realizzato da Intesa Sanpaolo e Prometeia su un campione di circa 40 mila imprese. Il deterioramento del potere d’acquisto delle famiglie e l’aumento dei tassi d’interesse stanno penalizzando i beni durevoli per la casa (dopo l’exploit degli anni pandemici) e gli alimentari (tendenza solo marginalmente spiegabile con la normalizzazione dei consumi “fuori casa”), in parte compensati dal recupero del mercato degli autoveicoli dai livelli di minimo toccati nel triennio 2020-22. Segnali di difficoltà emergono anche dagli investimenti in costruzioni che, a causa della rimodulazione degli incentivi fiscali e del rialzo dei tassi, hanno segnato una flessione nel secondo trimestre del 2023. I livelli restano però elevati (+31,5 per cento rispetto al primo semestre del 2019), sostenuti dal buon dinamismo del mercato delle opere pubbliche. Gli investimenti in beni strumentali sono rimasti in territorio ampiamente positivo nei primi due trimestri dell’anno, grazie anche alla componente mezzi di trasporto, in forte accelerazione. Rallentano gli scambi mondiali, ma l’export italiano si conferma sugli ottimi livelli del 2022 Gli scambi mondiali sono in deciso rallentamento, sia nei mercati emergenti sia nelle economie avanzate, con dati più negativi per l’Asia rispetto al Nordamerica. (segue) (Com)