Imprese: Intesa Sanpaolo, consumi interni pesano su rallentamento ciclo manifatturiero (2)

Nonostante l'affievolirsi del commercio internazionale, nei primi sette mesi dell'anno l'export italiano di beni manufatti è rimasto stabile sui livelli del 2022 a prezzi costanti, ed è cresciuto del 3,6 per cento a valori correnti. Il parziale rientro dell'import penetration, guidato dal rallentamento della domanda interna (stabili le importazioni a prezzi costanti nel periodo gennaio-agosto 2023, +1,1 per cento a valori correnti), permetterà comunque un miglioramento del saldo commerciale dell'industria italiana nel 2023, che stimiamo in 96,6 miliardi di euro. Il ranking settoriale 2023 Pochi settori presenteranno un fatturato deflazionato in crescita nel 2023, a partire da quelli legati alla transizione digitale ed energetica. Gli Autoveicoli e moto (+7,9 per cento) beneficiano di immatricolazioni in aumento sul mercato interno (anche se i ritmi di crescita si stanno facendo via via meno brillanti), dopo un 2022 condizionato dai colli di bottiglia lungo le catene di fornitura. Seguono nel ranking Elettronica (+2,9 per cento), Elettrotecnica (+2 per cento) e Meccanica 3 (stabile sui risultati 2022, con un +0,3 per cento), favoriti dalla messa a terra degli investimenti infrastrutturali nel mercato interno e, più in generale, dallo sblocco di commesse rimaste inevase nel corso del 2022.