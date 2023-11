Imprese: Intesa Sanpaolo, consumi interni pesano su rallentamento ciclo manifatturiero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella parte alta della classifica 2023 si collocano inoltre Largo consumo (+2,7 per cento) e Farmaceutica (+2,5 per cento), che possono contare su una cospicua dote del primo semestre dell’anno, che li ha visti crescere a ritmi molto brillanti, soprattutto sui mercati esteri. Nella parte bassa della graduatoria 2023, invece, con fatturato deflazionato in contrazione, vi sono i settori più sensibili al ciclo dell’edilizia: il ripiegamento tendenziale più marcato coinvolgerà i Prodotti e materiali da costruzione (-4,6 per cento), ma anche i produttori di beni durevoli per la casa chiuderanno l’anno in calo (Elettrodomestici -4,4 per cento, Mobili -2,4 per cento). In difficoltà anche Intermedi chimici (-7.8 per cento), filiera dei metalli (Metallurgia -3,3 per cento, Prodotti in metallo -0,9 per cento) e Altri intermedi (-1,5 per cento), penalizzati dalla prudenza nella ricostituzione delle scorte di magazzino in questa fase di grande incertezza. Chiudono la panoramica settoriale Sistema moda e Alimentare e bevande, con fatturato deflazionato in calo rispettivamente del -2,5 per cento e -1,1 per cento. Alla sostanziale tenuta dei primi mesi dell’anno fa da contraltare un secondo semestre decisamente più problematico, soprattutto sul fronte interno, con consumi condizionati dai vincoli di bilancio delle famiglie. (Com)