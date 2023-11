Piemonte: sequestrati 3 milioni e mezzo di prodotti contraffatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Alessandria, ha inferto un duro colpo ad un sodalizio criminale, costituito da svariate società con sede in Cina, che, attraverso un noto sito di e-commerce, importavano sul territorio italiano e commercializzavano a prezzivantaggiosi migliaia di articoli con i marchi Marvel, Entertainment One, Viacom, Warner Bros e Nintendo. La Gdf ha sequestrato 3 milioni e mezzo di prodotti contraffatti per un valore di circa 400 mila euro. Il giro d’affari quantificato da marzo 2022 a marzo 2023, ammonta ad oltre 800 mila euro, derivanti dalla vendita illegale di oltre 10 milioni di prodotti contraffatti. (Rpi)