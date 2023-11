Guinea-Conakry: evasione, le perquisizioni si concentrano nei quartieri vicini all'ex presidente Condé (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno nove persone sono state uccise negli scontri a fuoco seguiti al tentativo di evasione di Camara. Lo rende noto il ministero della Giustizia di Conakry in un comunicato, secondo cui le autorità hanno rinvenuto i corpi di tre aggressori, quattro soldati e altre due persone. Altri sei sono ricoverate in ospedale con ferite da arma da fuoco. La dichiarazione del ministero, firmata dal procuratore generale Yamoussa Conte, afferma che Camara e gli altri fuggitivi sono indagati per omicidio colposo e altre violazioni. L'avvocato del capitano Camara aveva precedentemente dichiarato alla "Bbc" che l'ex leader militare era stato coinvolto nella fuga contro la sua volontà e che non avrebbe mai tentato di scappare dal carcere, poiché aveva fiducia nel sistema giudiziario guineano. (segue) (Res)