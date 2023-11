Guinea-Conakry: evasione, le perquisizioni si concentrano nei quartieri vicini all'ex presidente Condé (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito ha descritto l'evasione di Camara e compagni come un tentativo di “sabotare” le riforme del governo e ha rinnovato il suo “incrollabile impegno” alle autorità attualmente al potere. Moussa Dadis Camara è uno degli imputati al processo sul cosiddetto "massacro del settembre 2009", aperto per accertare le responsabilità della morte di 157 persone a seguito della repressione attuata dalle forze dell'ordine sui partecipanti ad una manifestazione pacifica organizzata per protestare contro l'intenzione dell'ex capo della giunta militare, allora al potere, di presentarsi alle imminenti elezioni presidenziali. Camara ha sempre protestato la sua innocenza, attribuendo ad altri collaboratori le decisioni della repressione violenta, a lui tenute nascoste. Camara guidò un colpo di Stato militare nel 2008 e governò la Guinea per quasi un anno finché non fu ferito in un tentativo di omicidio nel dicembre 2009. L'episodio ha confermato la fragile situazione della sicurezza nel Paese dell’Africa occidentale, governato da una giunta militare che ha preso il potere con un colpo di Stato nel settembre 2021. Negli ultimi tre anni ci sono state otto prese di potere di questo tipo nell’Africa occidentale e centrale. (Res)