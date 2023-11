Decreto Caivano: Bonetti, da governo nessuna visione rieducativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova da venti anni arricchisce il panorama dell’informazione del nostro Paese" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- "Questo è un governo che ha interrotto bruscamente ogni intervento di recupero sociale e di rivalutazione del territorio di cui oggi discutiamo, e lo ha fatto per mere ragioni elettorali, rispondendo superficialmente agli orribili fatti di cronaca". Lo ha detto Elena Bonetti, deputata di Azione e presidente di Per (Popolari, europeisti, riformatori) durante le dichiarazioni di voto, in Aula alla Camera, sulla fiducia al decreto legge Caivano. "Con il governo Draghi, numerosi erano stati i progetti finanziati, che avrebbero contribuito a risollevare la comunità caivanese: il Cis (Contratto istituzionale di sviluppo) firmato dalla ministra Carfagna con oltre un milione di euro destinato alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza; più di due milioni di euro reperiti per interventi di coesione sociale come l'Urban regeneration factory; otto assistenti sociali da assumere e collocare nel tessuto sociale della comunità - ha aggiunto la parlamentare -. Tutti interventi che questo governo non ha saputo attuare, bloccandoli senza una razionale motivazione a sostegno. Diciamo dunque no a questa impostazione, così come alla visione esclusivamente punitiva della giustizia, che il governo ha prodotto verso quei minori che si macchiano dei diversi reati. Non c'è alcuna prospettiva rieducativa, solo atti vendicativi di una società incapace di specchiarsi assumendosi le responsabilità delle mancate azioni educative e preventive, e di portare avanti un'azione formativa integrata e efficace".(Rin)