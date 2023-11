Sanità: Pase (Lega), contro carenza autisti mezzi di trasporto sanitario rivedere sistema di formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ovviare al problema della carenza di autisti dei mezzi di trasporto sanitario "è necessario rivedere e ampliare il sistema che si occupa della loro formazione in Lombardia". Così interviene il Consigliere della Lega Riccardo Pase presentando una mozione sul tema che è stata discussa e approvata oggi durante la seduta di Consiglio Regionale. "Gli autisti dei mezzi di trasporto sanitario - spiega Pase - per poter essere abilitati a svolgere questa mansione, devono frequentare e superare un corso teorico-pratico che va dalle 16 alle 42 ore a seconda della tipologia di servizio: Trasporto sanitario semplice e Servizio sanitario. In primo, è di fondamentale importanza per tutte le aziende ospedaliere perché garantisce prestazioni essenziali come il trasporto dei dializzati e dei pazienti cronici. È un servizio che può essere richiesto anche direttamente dal cittadino e si rivolge alle persone che non necessitano di assistenza sanitaria specifica durante il trasferimento. Il Trasporto Sanitario, invece, è dedicato al trasporto di pazienti tra Strutture sanitarie di ricovero e cura e viceversa e richiede, per essere svolto, la frequenza di un corso di 42 ore, a cui se ne possono aggiungere altre quattro per ottenere la qualifica specifica completa di Autista addetto al Trasporto Sanitario e al Trasporto Sanitario Semplice". "Il problema però - prosegue Pase - è che questi corsi di formazione in Lombardia possono attualmente essere organizzati da AREU, che licenzia circa una decina di autisti all'anno e da altre realtà che formano solamente i loro associati e che si occupano principalmente di emergenza urgenza. Un sistema di formazione insufficiente per gestire tutte le richieste di trasposto che arrivano da vari territori e che oggi vengono erogati anche da molte aziende private. Da qui emerge chiaramente la necessità di intervenire sulla disciplina vigente per aumentare il numero dei Centri di Formazione abilitati e autorizzati da AREU ad erogare questa specifica formazione. Corsi che, devono anche essere in grado di garantire un percorso formativo adeguato attraverso il mantenimento di programmi, addestramenti pratici e formazione propedeutica all'inizio dell'attività di trasporto". "La mozione che ho presentato, inoltre, impegna la Giunta a garantire un processo di validazione e di certificazione dei percorsi formativi e a garantire le corrette procedure di monitoraggio e gestione dei certificati anche attraverso l'implementazione di un'apposita Piattaforma informatica regionale gestita interamente da AREU. Sempre AREU avrà anche il compito di definire i criteri di riconoscimento, di mantenimento e di gestione dei Centri di Formazione per gli addetti al Trasporto Sanitario Semplice e Trasporto Sanitario e di definire la necessaria disciplina generale e specifica, comprese le eventuali sanzioni da applicare, attraverso la definizione di un Regolamento Regionale idoneo". (Com)