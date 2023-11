© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' cominciata, nell'Aula della Camera, la prima chiama per appello nominale sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, il cosiddetto decreto Caivano. (Rin)