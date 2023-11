Imprese: Intesa Sanpaolo, commercio internazionale sostenuto da investimenti in digitale e green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti infrastrutturali, per la transizione digitale e green, sosterranno anche il commercio internazionale che è previsto recuperare già dal 2024. E' quanto emerge dal Rapporto Analisi dei Settori Industriali realizzato da Intesa Sanpaolo e Prometeia su un campione di circa 40 mila imprese. I ritmi di crescita degli scambi saranno comunque più moderati rispetto al passato, condizionati dalle tensioni geopolitiche, dalla tendenza alla regionalizzazione e dalla debolezza dei consumi che, soprattutto nelle economie europee, continueranno ad accusare la perdita di potere d’acquisto delle famiglie. In questo contesto, l’export italiano di beni manufatti potrà crescere a ritmi prossimi al 2,5 per cento medio annuo nel biennio 2024-25, a prezzi costanti. Una performance che, secondo le nostre stime, porterà la propensione all’export sopra il 50 per cento e il saldo commerciale oltre la soglia dei 106 miliardi di euro nel 2025, complice una crescita meno intensa delle importazioni (+2,1 per cento medio annuo nel 2024-25, sempre a prezzi costanti), condizionata dalla persistente debolezza della domanda interna.(Com)