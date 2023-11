Roma: 13enne morta nell’incidente su via Laurentina, Procura dispone consulenza tecnica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà una consulenza tecnica a stabilire, per conto della Procura di Roma, tutti i dettagli sull’incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Laurentina a Roma, costata la vita ad una ragazzina di 13 anni. La ragazzina viaggiava sul sedile posteriore della Golf presa a noleggio mentre, su quelli anteriori, erano sedute la madre e una amica della donna. Quest’ultima, secondo quanto si apprende, risulta indagata per omicidio stradale e lesioni. Era lei, secondo gli inquirenti, alla guida della vettura quando, in prossimità di via Gutenberg, ha perso il controllo del mezzo capottando più volte. Inutili i soccorsi per la 13enne morta mentre la trasportavano in ospedale al Sant’Eugenio. La consulenza dovrà stabilire la velocità sostenuta dall’auto e la dinamica del sinistro.(Rer)