Napoli: progetto "Sostare al Mann", le testimonianze di Trapanese e Giulierini

- Il progetto Sostare al Mann “rappresenta un valore aggiunto, molto importante, che ci fa capire quanto la persona disabile sia prima persona e poi disabile, affrontando il tema della disabilità non solo in termini clinici o di welfare, ma in relazione alla cultura. E la cultura, come il lavoro, l'indipendenza, la sessualità, fa parte della vita quotidiana di tutti”. Sono le parole dell’assessore al Welfare del Comune di Napoli Luca Trapanese, intervenuto a Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli per la presentazione del Quaderno n. 5 del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. “Questo progetto è una delle tante tappe che noi dobbiamo affrontare per fare in modo che la persona disabile non sia più vista come un problema, ma come un'opportunità, una ricchezza e, soprattutto, come una persona”, ha concluso Trapanese. Paolo Giulierini ha ricordato che "i musei sono la casa di tutti e tra i primissimi Pon utilizzati dal Mann c'e stato quello per l'accessibilità, un tema che ha ispirato la nostra politica in questi otto anni. Gli istituti di cultura devono essere il primo presidio educativo sul territorio con una attenzione particolare verso chi ha più bisogno di essere seguito”. (segue) (Ren)