Napoli: progetto "Sostare al Mann", le testimonianze di Trapanese e Giulierini (2)

- Sull’importanza di avere musei accessibili a persone con disabilità si è espresso anche Renato Quaglia, direttore di Foqus: “Nel nostro Paese i temi della disabilità sono rimasti ai margini di buona parte dell'agire pubblico. Ora, se riconosciamo che il museo è una delle principali istituzioni pubbliche e laiche che una comunità individua come luogo di custodia, di studio e di ricerca dell'identità di quella comunità, allora risulta naturale ritenere che il museo debba essere il luogo dell'accessibilità per eccellenza, ovvero della produzione di aggiornati modelli di cittadinanza”. Sarah Mancini, direttrice di Argo, ha posto l’accento sull’esperienza al Mann che “ha visto un gruppo eterogeneo di ragazzi, per sesso, età e diagnosi, interagire con l'arte in maniera del tutto nuova, abbattendo pregiudizi e barriere che da sempre escludono dai percorsi della conoscenza le disabilità di ogni tipo”. “Le metodologie sperimentate (selezione dei luoghi più inclusivi, formazione dei ragazzi e preparazione sui contenuti, circle-time per la restituzione dell'esperienza) e gli strumenti adottati (mascherine per il lavoro sui particolari, ausili tecnologici per l'attivazione dei cinque sensi) hanno professionalmente migliorato l'approccio e la qualità del lavoro in termini di gestione del gruppo”, ha osservato Mancini. Infine Francesca Bianchi, pedagogista e vice Presidente di Panta rei, ha evidenziato che “il Quaderno n. 5 del Mann è ricco di frammenti e suggestioni grafiche e visive verso l'obiettivo di costruire un museo capace di accogliere le differenze tutte. Nel farsi e dipanarsi del progetto di ricerca, ci è parso evidente come gli Argonauti potessero suggerirci nuove modalità di approccio al Museo per renderlo accessibile non solo a loro stessi, ma per essere loro stessi protagonisti di proposte inedite e inusuali di approccio, ribaltando lo stereotipo stesso di accessibilità". (Ren)